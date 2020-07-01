وزير القوى العاملة: صرف مليار و600 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما يوجه لدعم العمالة بشكل عام، لكن كان له اهتمام أكثر من مرة بالعمالة غير المنتظمة، كان آخرها خلال جائحة فيروس كورونا، حيث أصدر قراره بإعطاء منحة 500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف "سعفان"، خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه بعد تسجيل العمالة غير المنتظمة بياناتهم على موقع الوزارة، وجرى تدقيقها من الرقابة الإدارية، وتم تصفية المتقدمين ليصل عددهم 2 مليون مستحق، ومن تم الصرف لهم في المرحلتين الأولى والثانية مليون و600 ألف عامل، بتكلفة 800 مليون جنيه في كل مرحلة، بإجمالي مليار و600 مليون جنيه.

وأكد وزير القوى العاملة، أنه من المنتظر صرف المنحة الشهر الجاري، بعد الانتهاء من صرف المرتبات، بتكلفة 800 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة، ما يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على العمالة الأكثر احتياجا في هذه المرحلة.