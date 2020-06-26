نجاح عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى العزل بالإسماعيلية

تمكن الفريق الطبي بقسم النسا والتوليد بمستشفى الإسماعيلية العام، اليوم الجمعة، من إتمام عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الفريق الطبي.

شارك في عملية الولادة فريق طبي برئاسة الدكتورة منى دندش رئيس أقسام النساء والتوليد، الدكتور نادر محسن اللبيدي أخصائي بقسم النساء والتوليد، والأطباء "أمير عزيز استشاري التخدير، أحمد نادر مصطفى نائب مقيم النساء والتوليد، محمد عبد الله بدوي أخصائي التخدير، أحمد علاء أخصائي الأطفال وحديثي الولادة"، وطاقم تمريض ضم كل من "ياسمين محمد، ومروة على"، وعمال العمليات "كوثر عبد الله، مريم إسماعيل"، بالإضافة إلى كتيبة التمريض والفنيين ومكافحة العدوى والجهد الإداري والفني المبذول من وراء الأحداث بمتابعة من الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.

كانت وزارة الصحة، خصصت قسم عزل صحي بمستشفى الإسماعيلية العام بقوة 32 سرير عناية عادية و6 أسرة عناية مركزة ليكون المستشفى الثالث بعد مستشفى الحميات ومستشفى الصدر لحجز حالات كرونا بالمحافظة.