مستشار الرئيس: لا توجد تأكيدات بعدم إصابة المتعافي من كورونا مرة أخرى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنهم يتابعون فيروس كورونا وتطوره منذ بداية ظهوره، لافتا إلى أن معظم الحالات المصابة بفيروس كورونا حالاتهم خفيفة بنسبة 85%، مؤكدا أن المتعافين من الفيروس يتكون لديهم أجسام مناعية مضادة تزيد مناعة الجسم ضد الفيروس.

وأضاف "تاج الدين" خلال اتصال هاتفي عبر ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن منظمة الصحة العالمية شددت على هذه الحقيقة اليوم، لافتا إلى أن هذا لا يعني أن الحالات قد لا يصابون من جديد بحيث أن المناعة المكونة ليست مناعة كاملة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية "مفيش حاجة تضمن أنه لا يصاب بنسبة 100%، آه عنده مناعة لكن هذا ليس تأكيدا أن المرض ميجيش تاني".