عاجل.. الصحة العالمية: كورونا ينتشر بسرعة ولابد من الحذر

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أنّ «فيروس كورونا ينتشر بوتيرة سريعة»، موضحًا أنّ إقليم شرق المتوسط تجاوز عدد المصابين فيه المليون حالة، وتجاوز عدد الحالات في يونيو فقط، إجمالي عدد الحالات في 4 أشهر، لافتًا إلى أن أعداد الإصابات حول العالم بلغت 10 ملايين و500 ألف حالة، فى 6 أشهرفقط.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر المنظمة، اليوم، أنّ «دول إيران والسعودية وباكستان الأكثر إصابة في المنطقة، كما تزيد في عمان والمغرب والعراق».

وقالت كريستيان ليندميير، المتحدثة باسم المنظمة، في مؤتمر صحفي بجنيف، أمس، إن العالم لا يمكن أن يتخلى عن حذره، بعد أن أكدت دراسة في الصين أن سلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير لديها القدرة على إحداث جائحة جديدة، مضيفة "يجب أن نأخذ حذرنا، ونحتاج أن نراقب هذا الفيروس حتى في ظل جائحة كورونا".

ونشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، دراسة تؤكد أن "أنفلونزا الخنازير" أصبح مشكلة متنامية في مزارع الخنازير، مؤكدة أن الفيروس، الذي يطلق عليه "H1N1"، لديه "سمات تجعله، يتأقلم مع البشر، وتمنحه قدرة على التكيف".

وعن تطورات جائحة "كورونا"، أعلنت شركة "إير باص"، عملاق صناعة الطائرات الأوروبي، اعتزامها شطب 15 ألف وظيفة، حيث تعاني من أزمة مالية جراء الجائحة.

وسجلت الولايات المتحدة، مساء أمس ، أكثر من 46 ألف إصابة جديدة في أكبر زيادة يومية منذ بداية الأزمة، وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، إن إجمالي عدد المصابين في أمريكا بلغ، مليونين و581229 حالة، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 370 ليصل الإجمالي إلى 126739.

وقررت الصين رفع مدة الحجر من 14 يومًا إلى 28، وتم وضع العاملين بسوق "شينفادي" في الحجر الصحي، بعد ظهور موجة جديدة من الإصابات.