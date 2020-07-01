عوض تاج الدين: لا يوجد عقار مخصص لعلاج كورونا حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن العالم أجمع، على مدى شهور طويلة، من قبل اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا، يبحث عن عقار محدد يقضي على الفيروس.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي عبر ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه حتى الآن، لم يتوصل العالم لهذا العقار المحدد، بينما كل العقاقير التي استخدمت وتستخدم حاليا، وتجرى عليها التجارب السريرية والإكلينيكة، كلها عقاقير موجودة من قبل، لعلاج أنواع كثيرة من الفيروسات.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على أنه لا يوجد عقار حاليا مخصص لعلاج فيروس كورونا، والتجارب التي تجرى حاليا تجارب إكلينكية وسريرية، للمحاولة لإيجاد أدوية تساهم في علاج المرض.

وأكد أن الأمل الأفضل هو إيجاد لقاح أو "فاكسيم" للفيروس، لافتا إلى أنه بدون شك، عندما يتوفر اللقاح ويتداول، وتبدأ الناس في تناوله، يعطي مناعة جيدة للمواطنين ضد فيروس كورونا.