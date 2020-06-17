غضب في تلا بسبب انقطاع المياه

شهدت مدينة تلا بمحافظة المنوفية، انقطاع المياه عن المنازل والعمارات بشكل متكر، بالإضافة إلى صعوبة وصول المياه إلى الطوابق العليا ما تسبب في حالة من الاستياء بين الأهالي الذين أكدوا عزمهم التقدم بشكاوى لحل الأزمة.

وقالت رودي يوسف ربة منزل مقيمة بتلا، إن المياه تنقطع بشكل متكرر في المدينة. فيما أكد حسن الصعيدي من أهالي مدينة تلا، عدم وصول المياه إلى الطابق الرابع في منزله إلا في ساعات متأخرة من اليوم.

لم يرد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، على الشكاوى رغم محالاوت الاتصال المتكررة به.