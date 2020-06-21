الثلاثاء.. انقطاع المياه عن عدة مناطق في القاهرة لمدة 15 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة القاهرة، يوم الثلاثاء 23 يونيو الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة من صباح اليوم التالي.

وذكرت شركة المياه، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع، هي "شارع الشركات بالزاوية الحمراء، الأميرية البلد، مساكن الأميرية، عزبة مرسي خليل، شارع الكابلات، الخصايصه، عزبة العقاد، شارع ترعة الجبل، ميدان روكسي ومتفرعاته، شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته، شارع المرغني ومتفرعاته".

وأكدت الشركة في بيانها، أن ذلك يرجع لقيامها بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 10 مم بشارع الكابلات نتيجة الأعمال الخاصة بتجديد طرق وعمل كباري بمنطقة الكابلات والمطرية، والمنفذة بمعرفة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وطالبت أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.