للتطهير.. انقطاع المياه 7 ساعات عن القناطر الخيرية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة بالقليوبية، تنفيذ أعمال الغسيل والتطهير الدوري لشبكات المياه بالكلور، غدا الثلاثاء، ما يترتب عليه انقطاع المياة لمدة 7 ساعات من التاسعة مساءًا حتى الرابعة فجرًا.

وأهابت الشركة، في بيان لها اليوم، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بعدم استخدام المياه، لزيادة نسبة الكلور، وتوفير الاحتياج من المياه خلال الفتره المذكورة.

وفي سياق آخر، دعا المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، المواطنين إلى ضرورة استخدام تطبيق "قراءاتي" لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب، في ظل انشار فيروس كورونا المستجد.