إعلامي موالٍ لرئيس تركيا: أکفر بالنبي محمد ولا أكفر بأردوغان

أثار حازم تاكين، الإعلامي التركي المقرب من نظام رجب طيب أردوغان، مشاعر الغضب لدى المسلمين والعرب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تدوينة كتبها بلغة عربية ركيكة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، قال فيها: "إنه لو أن النبي محمدًا جاءني وطالبني بأن أکفر بأردوغان لكفرت بمحمد"، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ونشر "تاكين" في وقت سابق صورة لرئيس النظام التركي، وكتب في التعليق المصاحب لها "قسمًا بالذي رفع السماوات دون عمد، لو أن النبي محمدًا جاءني وطالبني بأن أکفر بأردوغان لكفرت بمحمد".

وأضاف تاكين، في التدوينة التي ذيلها بشعار العلم الوطني التركي: "هاذا الرجل، هاذا الرئیس، هاذا الملاك، لیس کمثله إنس ولا جان، إنه رجب طیب أردوغان"، مضيفًا: "يالله بسم الله".

وعبر متابعو الحساب عن صدمتهم من منشور الكاتب المقرب من أردوغان، وتساءلوا ما إن كان كلامه يخرجه من الملة الإسلامية، فيما اعتبره البعض إهانة للدين الحنيف، بينما تنوعت التعليقات التي جاءت بلهجات عربية مختلفة بين الغضب والاستغفار إلى الله مما يفعله رجال خليفة المسلمين المزعوم.