اتحاد العلويين يدين تركيا لعدم تحركها في مذبحة "سيفاس"

أفاد موقع أحوال التركي أن محامي اتحاد جمعيات العلويين (AABF) محمود أردم، انتقد تركيا لفشلها في تسليم تسعة مشتبه بهم في مذبحة سيفاس عام 1993 التي استهدفت طائفة العلويين في تركيا.

وأشار أردم، نقلًا عن مسؤولين ألمان، إلى أن تركيا لم تقدم طلبًا لتسليم المشتبه بهم المعروف أنهم يعيشون في ألمانيا.

وفي 2 يوليو 1993، أحرق حشد من المتطرفين فندقًا في إقليم سيواس بوسط تركيا، مما أسفر عن مقتل 37 شخصًا، معظمهم من المثقفين والفنانين من العقيدة العلوية.

وقالت السلطات الألمانية، إن تركيا لم تقدم طلبًا لتسليم مراد سونكور، على الرغم من علمها بمكان وجوده منذ عام 2017، في إشارة إلى المشتبه به الرئيسي في المجزرة.

أردوغان يطلق سراح تاجر مخدرات يعمل لصالح أحد حلفائه

أفاد موقع نورديك مونينتور، أن نظام أردوغان قرر إطلاق سراح تاجر مخدرات ينتمي إلى جماعة يسارية راديكالية، قدم المخدرات إلى ضباط عسكريين.

وحسب التقرير، تم تحديد ليفنت تشاكين، وهو تاجر مخدرات يبلغ من العمر 41 عامًا في بلدة كارميرسل، الواقعة في محافظة قوجه ايلي شمال غرب تركيا، كمورد المخدرات غير القانونية في عام 2009 في تحقيق أجرته الشرطة، بناء على معلومات مجهولة.

وأشارت المعلومات إلى أن تشاكين كان يستخدم متجر الجزارة كغطاء لتزويد المخدرات للطلاب العسكريين والضباط، حيث كان يبيع المخدرات لأفراد الجيش كجزء من شبكة تديرها المجموعة الثورية اليسارية الإرهابية، وهي منظمة ماركسية لينينية متحالفة مع دوجو بيرينشيك الموالي لإيران وحليف حكومة أردوغان.

واتسعت التحقيقات الجنائية بشأن أنشطة تشاكين غير القانونية وألقي القبض على شبكة مكونة من 83 مشتبه.

وأضاف التقرير أن بيرينشيك أجرى صفقة سرية مع أردوغان لتحرير تشاكين وغيره من المتهمين، وفي عام 2015، حكمت المحكمة بتبرئة جميع المتهمين على الرغم من تعدد الأدلة التي تثبت إدانتهم.

احتجاج المحامين الأتراك على مشروع قانون نقابات المحامين في أسطنبول

نظم الآلاف من المحامين مظاهرة أمام المحكمة الرئيسية في اسطنبول بعد فترة قصيرة من عرض مشروع قانون لتعديل القوانين حول كيفية عمل نقابات المحامين على البرلمان.

وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الثلاثاء، تشريعًا للبرلمان يقترح تعديلات على القوانين التركية بشأن المحامين ونقابات المحامين، حسبما أفاد موقع ارتي جيرسيك لإخباري.

ويسمح مشروع القانون بتشكيل أكثر من جمعية مهنية للمحامين في 81 مقاطعة تركية، بدلًا من التصريح الحالي لنقابة محامين إقليمية واحدة، وهي خطوة يقول النقاد إنها محاولة لإسكات المحامين الذين ينتقدون حكومة حزب العدالة والتنمية.

الزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس في العالم: تحويل آيا صوفيا إلى مسجد يهدد بتحويل المسيحيين ضد المسلمين

أفاد موقع دوفار أن البطريرك المسكوني بارثولوميو، الزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس في العالم، قد صرح أنه إذا قررت الحكومة التركية تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، فإن هذه الخطوة تخاطر بتحويل المسيحيين ضد المسلمين.

ونشرت وسائل إعلام يونانية، نقلًا عن وكالة الأنباء الأرثوذكسية، تصريحات بارثولوميو الذي قال إن "التحويل المحتمل لآيا صوفيا إلى مسجد سيحول ملايين المسيحيين في أنحاء العالم ضد الاسلام".

ومن المنتظر أن يقرر مجلس الدولة التركي، أعلى محكمة إدارية في البلاد، في الثاني من يوليو ما إذا كان يمكن تحويل المبنى الأيقوني، الذي يعود إلى العصر البيزنطي، إلى مكان للعبادة الإسلامية.

خبر تركي: جيل ما بعد الألفية الجديدة لن ينتخب أردوغان

قال أحد خبراء الاتصالات السياسية إن الجيل زد (هو الجيل الذي يلي جيل الألفية) سيكون من الصعب كسبه في انتخابات عام 2023 حيث أنهم إما غير مبالين بالمشهد السياسي الحالي أو ببساطة غير سياسيين.

وقال خبير الاتصالات السياسية إبراهيم أوسلو لصحيفة حريت : "يضم جيل زد التركي ما يقرب من 7 ملايين ناخب". وشدد الخبير السياسي على عدم اهتمام هذا الجيل بالسياسة التركية، مضيفًا "تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات من الجيل زد حوالي 60 بالمائة لأنهم إما لا يحبون أي من الأحزاب أو وجهات النظر الحالية، أو لأنهم ابتعدوا عن السياسة".