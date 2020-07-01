ولاية أريزونا الأمريكية تسجل أكثر من 4800 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم، 4878 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت سلطات الولاية الأمريكية، إنها سجلت 88 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الفترة نفسها، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتُعد هذه الإحصائية من الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا داخل أريزونا من أعلى الإحصائيات التي تم تسجيلها في الولاية منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وارتفع عدد الحالات الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة، ليصل إلى أكثرَ من 2.6 مليون شخص.