ولاية أريزونا تغلق السينما 30 يوما بسبب اكتشاف حالات كورونا

أمر دوغ دوسي حاكم ولاية أريزونا، بإغلاق السينما مرة أخرى لمدة 30 يوما، بالإضافة إلى إغلاق الحانات والنوادي الليلية، وصالات الألعاب الرياضية والحدائق، بسبب اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

صرح "دوسي" بذلك خلال مؤتمر صحفي، وقال: "هذا سوف يساعد في تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية لدينا".. بحسب موقع Variety.

من الجدير بالذكر، أنه أغلقت معظم دور السينما في جميع أنحاء أمريكا في منتصف مارس بسبب الوباء.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم، أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها

ويبدو أنّ صناعة السينما، تمر بواحد من أسوأ فتراتها على الإطلاق، والتأجيل بات أسلم حل في زمن كورونا، سواء للحد من انتشار الفيروس، أو تقليل الخسائر المادية التي أثرت بشكل كبير على كل العاملين في صناعة الترفيه.

كما أن أكبر الأحداث السينمائية والفنية وبعض المهرجانات، أعلنت عن تأجيل إقامة فعالياتها إلى وقت لاحق.. منها أوسكار، جولدن جلوب وبافتا.