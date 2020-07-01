وزيرة الصحة: تطعيم جديد ضد شلل الأطفال للمواليد من 2016 حتى 2018

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إن مبادرة التطعيم ضد شلل الأطفال باللقاح "سولك" التي أطلقت اليوم، حملة استثنائية لمواليد الفترة من 1 يناير 2016، حتى نهاية مارس 2018، وتستهدف 6 ملايين طفل.

وأضافت "زايد" خلال تصريحات لها لعدد من الفضائيات، أذاعتها "إكسترا نيوز"، أن اللقاح الجديد، أحد أنواع التطعيمات الإضافية التي أوصت به منظمة الصحة العالمية في عام 2016، حيث لم يتسني لمصر الحصول عليه خلال الفترة الماضية، بسبب وجود نقص عالمي في ذلك اللقاح.

وأكدت أن الدولة أجرت كثيرا من المباحثات مع منظمة الصحة العالمية، وتحالف اللقاحات والأمصال الدولي بجنيف، حتى نجحت أخيرا بالحصول على جرعات من لقاح "سولك" لتطعيم الأطفال العام الجاري، وهو نوع جديد من التطعيمات الإضافية يؤخذ عبر الحقن.