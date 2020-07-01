جولة مفاجئة لنائبي المحافظ على مستشفيات القليوبية

أجرى الدكتور مهندس سمير حماد وإيمان ريان نائبا محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة مفاجئة لمستشفيات المحافظة التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد، لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المصابة.

وبدأت الجولة بتفقد مستشفى قليوب المركزي، وذلك بحضور الدكتور إسحاق جميل مدير المستشفى، ورضا عثمان المدير الإداري، وتم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ وعيادة فرز المصابين بفيروس كورونا، وأكد مدير المستشفى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام الفريق الطبي للعمل بالمستشفى.

وتفقد نائبا المحافظ مستشفى حميات طوخ للتأكد من تقديم الخدمة الطبية بشكيل جيد للمرضى، وتجولا بقسم الاستقبال ومنطقة العزل، وكذلك المنطقة الجاري تجهيزها لوضع أنابيب الأكسجين بها.

ووجه نائبا المحافظ بوضع اللوحات الإرشادية للمصابين بمناطق العزل، فضلًا عن وضع اللوحات فى مداخل ومخارج المستشفى.

كما فاجأ نائبا المحافظ مستشفى بنها التعليمى بزيارة لقسم الاستقبال والدور الأول عزل وسكن الأطباء، كما تفقدا قسم الأشعة، وتم التنبيه على ضرورة الاهتمام بالنظافة، ووضع خط سير للمريض، والفصل بينه وبين المرضى العاديين الوافدين من بنك الدم.

وأكد نائبا المحافظ حرصهما على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات، لمتابعة سير العمل بها، مشيرين إلى استقبال 67 مريضًا بقسم استقبال الفرز، وصرف أدويه لـ30 حالة، وإجراء أشعة مقطعية لـ45، وأشعة "CBC" لـ35 مريضًا، و13 مسحة اليوم بمستشفى الجامعة ببنها.