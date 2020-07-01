القليوبية تسجل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة

سجلت محافظة القليوبية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الرسمية 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 5 حالات آخرى محولة من مستشفيات خارج المحافظة و6 حالات وفاة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها سجل أمس الثلاثاء أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة العبور أي إصابات جديدة أمس، وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 15 حالة إصابة جديدة، وشبرا الخيمة غرب وشرق 14 حالة إصابة، ومركز ومدينة طوخ 11 حالة إصابة، ومركز ومدينة قليوب 5 حالات وشبين القناطر 3 حالات إصابة، والخانكة حالة واحدة، وكفر شكر 4 حالات، والقناطر الخيرية 4 حالات.

وقالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، إن 5 متعافين غادروا المستشفى متوجهين إلى منازلهم لاستكمال المرحلة الثانية من العلاج طبقاً للبروتوكول المتبع مع حالات التعافى.

وأضافت أن المستشفى مستمر في تقديم كل الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية، لقطاع عريض من مصابي كورونا بالمحافظة بالإضافة لجلسات الغسيل الكلوي، وجميع الخدمات تقدم بالمجان.

وأوضحت" خليفة " أن عدد حالات التعافي من الفيروس ارتفعت لـ91 منذ تحويل المستشفى كمقر لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس حتى الآن.