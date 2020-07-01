فلسطين تغلق محافظات الضفة الغربية المحتلة بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الفلسطينية، إغلاق كل محافظات الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات، من صباح الجمعة ولمدة خمسة أيام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، الأربعاء، إنه تم إغلاق قرية أبو فلاح شمال شرقي رام الله، بشكل كامل لمدة 5 أيام، بعد تسجيل 8 حالات إصابة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت غنام، في بيان صحفي، أن الاصابات جميعها من عائلة واحدة، وطواقم الطب الوقائي تعمل على حصر ومتابعة خريطة المخالطين وسحب العينات منهم، مشيرا إلى أن هذا الإغلاق جاء بالتنسيق مع المجلس القروي وفعاليات أبو فلاح.