ألمانيا تتبرع بـ 20مليون يورو لدعم نداء أونروا لمواجهة كورونا في فلسطين

تبرعت ألمانيا بمبلغ 20 مليون دولار لدعم نداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العاجل لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم، "إن هذا التبرع سيغطي بعضا من الاحتياجات الملحة لمجموعة من السكان تضررت بشدة جراء الأثر الاجتماعي الاقتصادي للجائحة، موضحا أن هذه إشارة أخرى لالتزام ألمانيا القوي تجاه رفاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم".

وأضاف لازاريني: "تمكنت الأونروا بشكل كبير من احتواء انتشار الفيروس بسبب السرعة في تكييفها لطريقة عملها، بدءا من التطبيب عن بعد، والتعليم عن بعد، والتدابير الأخرى لمنع التجمعات مع الاستمرار بتقديم الخدمات".

وكانت الحكومة الألمانية المانح الأكبر للوكالة في العام 2019 بتبرعها بأكثر من 152 مليون يورو لعمليات "الأونروا".

وأشار المفوض العام للأونروا، إلى أنه سيعمل على مساعدة الوكالة على ضمان أن لاجئي فلسطين قادرون على تلبية احتياجاتهم الأساسية، والتقليل من المزيد من التدهور في ظروفهم الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية، مع التركيز على الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر.

وجرى الإعلان عن صرف هذا التبرع خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي للتعهدات الذي عقد بعنوان (أونروا قوية في عالم مليء بالتحديات..حشد العمل الجماعي) قبل يومين، والذي يعد لحظة مفصلية للأونروا ولشركائها من أجل حشد الدعم لتلبية متطلبات الوكالة من الموارد لعام 2020 وما بعده.

وقدمت الحكومة الألمانية تبرعا بقيمة 556000 يورو من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك لمساعدة لاجئي فلسطين الموجودين في مرافق الحجر الصحي والأسر الخاضعة للحجر المنزلي في الضفة الغربية.

وستتسلم الأسر المعرضة للمخاطر كجزء من هذا المشروع 2500 سلة غذائية وأطقم صحية، لضمان أن لديها السبل الكفيلة بعزل نفسها في المنزل.

وتشتمل الحزمة على مواد رفع التوعية بخصوص الصحة النفسية الشخصية خلال فترة البقاء في الحجر الصحي، وقد بدأ التوزيع مطلع الشهر الجاري.وفي ضوء الأزمة المالية الحالية للوكالة، قامت الحكومة الألمانية أيضا بزيادة مساعدتها الإنسانية لمناشدات "الأونروا الطارئة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا.

وعلى وجه التحديد، ستتبرع خلال العام الجاري بمبلغ 31 مليون يورو للمعونة الغذائية الطارئة لقطاع غزة، بالإضافة إلى 22 مليون يورو من أجل المساعدة النقدية للاجئي فلسطين في سوريا.