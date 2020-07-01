الحكومة تصعّد ضد فوضى البناء: 3 أشهر مهلة لطلاء واجهات المبانى أو قطع الكهرباء والمياه

فى تصعيد جديد لمواجهة فوضى البناء، وجَّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بوضع خطة تنفيذية تتضمّن جدولاً زمنياً لانتهاء أصحاب المبانى من طلاء الواجهات الأربع خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، موجّهاً خلال اجتماع عقده مع وزراء الداخلية والتنمية المحلية والإسكان، باتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى، التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، خلال المهلة المقرّرة.

إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية

وأكد «مدبولى»، خلال الاجتماع، ضرورة الاستمرار فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وجميع التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أى محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية، مشيداً بقيام جهات إنفاذ القانون بإحالة نحو ١٦ ألف مخالفة حتى الآن إلى النيابة العسكرية.

وأعلن مجلس الوزراء أنه تقرّر فتح الباب أمام من تقدموا بالفعل بطلبات التصالح، ليُسدّدوا مبلغاً مالياً تحدّده الجهات المختصة تحت حساب «جدية التصالح»، بحيث يكون المبلغ جزءاً من المبلغ الإجمالى لقيمة التصالح، وفى حال عدم السداد، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، ويجرى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.

وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أكد «مدبولى»، أنه سيجرى البدء فى تنفيذ حملة تطوير لمختلف الميادين الكبرى والشهيرة، على غرار ما شهده ميدان التحرير، ووافق مجلس الوزراء على الاتفاق المبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة، للحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعّالة للخط، ووافق على إنشاء 4 جامعات أهلية، وهى «المنصورة الجديدة والعلمين الدولية والملك سلمان الدولية والجلالة».

وعقد رئيس الوزراء، اجتماعاً آخر لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاعى الزراعة والرى فى سيناء، واستعرض الخطة المشتركة لوزارتى الرى والزراعة بشأن «تطوير وتحديث منظومة الرى الحقلى»، مؤكداً أهميتها على مختلف الأصعدة.

وخلال الاجتماع، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الدراسات أسفرت عن أماكن جديدة صالحة للزراعة فى شمال ووسط سيناء.