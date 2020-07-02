الغرفة التجارية.. 32 ألف عامل "موسمى" فقدوا فرص عمل فى السعودية بعد إلغاء الحج

كشفت شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة عن إلغاء تأشيرة 32 ألف عامل مصرى من «العمالة الموسمية»، التى كان من المنتظر سفرها إلى المملكة العربية السعودية للعمل خلال موسم الحج هذا العام، وذلك نظراً لإعلان المملكة اقتصار شعائر الحج على المقيمين بها، وفقاً لما كشفه عبدالرحيم المرسى، نائب رئيس الشعبة.

ويصل عدد العمالة الموسمية إلى نحو 32 ألف عامل بسوق المملكة العربية السعودية، فى مهن متنوعة، بينها الجزارة والحلاقة وقيادة الحافلات، وأكد «المرسى» لـ«الوطن» أن العمالة الموسمية تستغرق فترة عملها فى السوق السعودية بين شهر وحتى ثلاثة أشهر، موضحاً أن أبرز المهن التى كانت يزداد عليها الطلب خلال الموسم هى الجزارة وعمال المطارات، والسائقون، وأطباء بيطريون ومحاسبون وإداريون، وحلاقون، حيث كانت تتراوح رواتبهم بين 1000 و1500 ريال سعودى للعمالة الفنية.

وأوضح أن أغلب عمليات التعاقد على تلك العمالة، كانت تقوم بها شركات التوظيف بالخارج المصرية، فيما تتولى وزارة القوى العاملة الإشراف على سفرهم، وتابع: «سفر العمالة الموسمية يتم بناء على قاعدة بيانات الوزارة وشركات إلحاق العمالة بالخارج بشأن المسجلين لديها فى السنوات السابقة، فيما يتم تغيير 50% فقط من تلك العمالة سنوياً».