بعد القبض على منار.. قانوني: تحاكم بتهمة صناعة ونشر فيديو خادش للحياء

ألقت قوات الأمن القبض على فتاة تدعى "منار سامي"، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق TIK TOK وانستجرام، والتي أعلنت عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم فيديوهات خادشه للحياء العام، وذلك بمنطقة كفر سعد التابعة لمركز بنها في محيط منطقة الفلل، وبجوار أحد الكافيهات الشهيرة.

جاء ذلك بعد أن تقدم المحامي أشرف فرحات، يوم الثلاثاء الماضي، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد منار سامي، والذي حمل رقم 26812 لسنة 2020، مطالبًا بالتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية.

وعن العقوبة القانونية على الفيديوهات الخادشة للحياء، أوضح الدكتور محمد عبدالحليم، أستاذ القانون، أن تصوير مقاطع الفيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يحقق أركان جريمتي صناعة ونشر فيديو خادش للحياء، كما أن من يعيد نشر الفيديوهات المسيئة والخادشة للحياء يعتبر شريكًا ومتدخلًا بالفعل ومعرض للمساءلة القانونية أيضًا، لذلك في حالة وصول فيديوهات مخلة بالحياء لأي شخص عليه تجنب إعادة نشر هذه الفيديوهات.

وأضاف عبدالحليم لـ"الوطن"، أن قانون مكافحة الدعارة والفجور، رقم 10 لسنة 1961 وفي المادة الـ 14 منه نص على أنه "كل من أعلن بأي طريقة، من طرق الإعلان دعوى تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس، مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه".

وتابع، "المادة 178 من قانون العقوبات تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".