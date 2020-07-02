الذكرى الـ7 لثورة 30 يونيو: تمرد تشكر جريدة «الوطن» على دعمها للحركة

وجه محمد عبد العزيز أحد مؤسسي حركة تمرد الشكر لجريدة "الوطن"، علي دورها في دعم حركة تمرد خلال ثورة 30 يونيو.

واستعاد "عبدالعزيز" ذكرى وكواليس دور الجريدة، وكذلك تنظيم المؤتمر الصحفي الخاص للحركة داخل الجريدة، في صبيحة يوم 3 يوليو عام 2013.

وقال عبد العزيز لـ"الوطن": «فى 2 يوليو 2013، وبعد يومين من الثورة، كان لدينا فى تمرد شعور بالخطر وقلق من أن «الناس تزهق وتخاف وتبطل تنزل وتفقد الأمل»، وفى مساء 2 يوليو كنت أنا ومحمود بدر وحسن شاهين في اجتماع تشاوري لدراسة الموقف، وكانت رؤيتنا أنه لا بد من عقد مؤتمر صحفي عاجل نقول فيه خطتنا لتحركاتنا المقبلة، ونشجع المواطنين على استمرار الحشد حتى لا يفقدوا حماسهم وحتى لا يتسرب الخوف وفقدان الأمل للمصريين فى لحظات الحراك، ولاسيما أن الجماعة الإرهابية في هذا التوقيت كانت تحشد أنصارها من كل المحافظات، في ميداني رابعة العدوية - الشهيد هشام بركات حاليًا - وميدان النهضة، وكان هذا الحشد يتم بشكل مكثف من كافة المحافظات وكانت الأخبار تصلنا بتحركات الجماعة».

«عبدالعزيز»: طلبنا من «مسلم» مكانًا لعقد مؤتمر الحركة فقال لنا الجريدة مكانكم وده دورها لخدمة الثورة الشعبية

وأوضح «عبدالعزيز» أن الإخوان فى هذا التوقيت كانوا يشتبكون مع المواطنين السلميين الذين يرفعون الكارت الأحمر ضد الرئيس المعزول، وبالتالي كان لا بد من استمرار الحشد، وكانت لدينا مشكلة فى هذا التوقيت الخطير، لأن الكل قلق من تهديدات الجماعة وأنصارها، وكان منها «اللى يرش مرسي بالميه هيرشوه بالدم»، والحديث حول عقدهم مجلس حرب، كل هذا الكلام وأكثر منه كان يقال على المنصات الإرهابية في هذا التوقيت، وكانت هناك صعوبة في توفير مكان لعقد مؤتمر صحفي لتمرد لتشجيع المصريين على النزول وتحقيق مطالبنا التى تمثلت في انتخابات رئاسية مبكرة والتأكيد أنه لا تفاوض مع الإخوان.

وأضاف «عبدالعزيز»: «جريدة الوطن من الصحافة الحرة صاحبة الإرادة الداعمة لحركة تمرد، ومن أوائل الصحف التي نشرت عن الحركة منذ تأسيسها، وكانت تحجز مساحات في صفحتها الأولى لمؤتمراتنا، فتحدثت مع الكاتب الصحفي محمود مسلم وكان مدير تحرير الوطن آنذاك، في اتصال هاتفي، وأبلغته بوجود مشكلة في إيجاد مكان لعقد مؤتمر صحفي للحركة، وشرحت له رؤيتنا كاملة، وطلبت منه توفير قاعة في نقابة الصحفيين لعقد مؤتمرنا، إلا أنه قال لي مباشرة (ليه كل الكلام ده، جريدة الوطن مكانكم وتقدروا تعملوا المؤتمر عندنا وكمان لا تشغلوا بالكم بدعوة وسائل الإعلام، عارف إنكم مشغولين بأمور أخرى، وهخلي الزملاء الصحفيين في الجريدة يتواصلوا مع زملائهم وبكرة تكونوا موجودين لعقد المؤتمر، وهنفضي القاعة اللي عايزينها)».

تابع «عبدالعزيز»: «مسلم قال لي: نحن لا نتدخل في الرسالة الإعلامية التي ستعلنوها، ده مكانكم وده الدور الذي تقوم به جريدة الوطن لخدمة هذه الثورة الشعبية العظيمة».

وأوضح مؤسس تمرد، أن رسالتهم في المؤتمر الصحفي الذى عقد بـ«الوطن» في الواحدة ظهرًا، كانت واضحة، وهي استمرار الحركة في الحشد حتى تحقيق مطالب الشعب المتمثلة في عزل محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتنفيذ خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية، وتضمنت وجود رئيس مؤقت للبلاد هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعلنا ذلك في المؤتمر، قبل ساعات من لقاء «السيسي» بالقوى الوطنية، وكان لهذا المؤتمر دور محوري، لأن الرسالة السياسية والإعلامية التي خرجت منه تناقلتها كافة وكالات الأنباء، وطمأنت الشعب وحافظت على حشد المصريين حتى ساعة الحسم التي شهدت إعلان خارطة الطريق.