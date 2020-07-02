محافظ الشرقية: وضع اشتراطات لتشغيل مراكز الخدمات العلمية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتقنين وضع مراكز الخدمات العملية بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من استصدار التراخيص القانونية لها بعد فحص الأوراق واستبيان ما إذا كانت مرخصة من عدمه، وكذلك التأكد من اتخاذها كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة المترددين على تلك المراكز لحصولهم على الخدمة المطلوبة، ولتوفير أقصى درجات الحماية والأمان لهم.

وأوضح المحافظ عن الخطة المقترحة لتشغيل مراكز الخدمات العلمية طبقاً لمجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها حصول المركز على التراخيص اللازمة من مجلس المدينة لمزاولة العمل والتزامه بالاشتراطات الصحية والسلامة المهنية والدفاع المدني ووضع لوحة إرشادية أمام كل مركز موضح بها عدد الطلاب المسموح تواجدهم داخل المركز بحد أقصى لا يزيد عن 25% من مساحة المركز والتأكد من توافر مواد التطهير والتعقيم والكمامات الواقية والتهوية الجيدة داخل المركز، ومراجعة فلاتر التكييفات ونظافة دورات المياه.

وأكد المحافظ أنه سيتم تشكيل لجان متابعة للمرور على مراكز تقديم الخدمات العلمية التي استكملت إجراءاتها القانونية للتأكد من مزاولتها للعمل وفق الإشتراطات الموضوعه واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وفي حالة عدم الالتزام يتم تحرير محضر مخالفة وتوقيع غرامة مالية وغلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر ومنع مزاولة النشاط ، وذلك للحفاظ على صحة الجميع .