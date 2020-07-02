"أهل مصر".. ممشى سياحي على طراز عالمي بمدينة طور سيناء

مدينة طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء تعرضت للإهمال فترات طويلة، وغابت تماما لأن تصبح عاصمة المحافظة حقيقية أسوة بباقي عواصم المحافظات، التطوير والتجميل كان من نصيب مدينة السلام شرم الشيخ لفترات طويلة.

طور سيناء تمتلك سواحل بطول يزيد عن 50 كيلو مترا ابتداء من منطقة حمام موسى وحتى رأس الكنيسة، بالرغم من طول السواحل إلا أنها خالية من الشواطئ العامة المجهزة، وأي خدمات شاطئية مثل ممشى سياحي.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تعهد بأن تتحول الطور عام 2020 إلى عاصمة حقيقة لتليق بأن تكون مقرا رئيسيا لجامعة الملك سلمان، مشروعات تنموية قدرت بنحو مليار جنيه في مدينة الطور جرى إنشاؤها خلال 3 أعوام فقط وتشمل طرق وشبكات صرف ومحطات تحلية، إلى جانب البيوت البدوية.

ممشى "أهل مصر" السياحي أحد المشروعات التنموية التي انتظرها أهالي مدينة طور سيناء البالغ عددهم قرابة 40 ألف نسمة، يبدأ الممشى من أمام ميناء الصيد البحري وينتهي عند فندق محدولينا بطول 3 كيلو متر.

أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، قال في تصريح خاص، إنه قدم إلى المدينة منذ أقل من عام ووجد أن الطور خالية من أي متنفس للمواطنين على شاطئ البحر، واقترح على المحافظ إنشاء ممشى سياحي عالمي يليق بمكانة الطور كعاصمة للمحافظة ومركز لجامعة الملك سلمان، وافق المحافظ على إنشاء الممشى.

عثرات كبيرة واجهت الجهاز التنفيذي للمحافظة أهمها وجود تعديات على بعض المناطق وانتهاء عقود قطع أرض بنظام حق الانتفاع إلى جانب ضيق الشارع وتهالكه.

جرى عمل تصور للممشى والذي يضم مقاعد رخام للمواطنين ومزركش بأحجار تناسب طبيعة المحافظة إلى جانب إنشاء 10 شاليهات اليوم الواحد لخدمة الضيوف.

25 مليون جنيه تكلفة إنشاء الممشى طبقا لتصريحات رئيس المدينة وطوله 3 كيلو مترات، ومن المقرر إنشاء مناطق خدمية توفير فرص عمل للشباب.

يقع الممشى شرق المدينة وينتهي بلسان داخل المياه ويطل على ميناء الصيد البحري، ويطل على شاطئ يصلح لجميع الأغراض السباحة، رياضات التزحلق على المياه ( wind serv).

الشيخ سالم حمدان قال إن الطور تحقق فيها الآن حلم المواطن البسيط وأصبح لدينا كورنيش ومتنفس لأسرنا، ودعا حمدان المصريين من كل ربوع المحافظات لزيارة مدينة عالمية تدعى كور سيناء والتي أصبحت تمتلك شواطئ عالمية وممشى سياحي وميناء للصيد وطرق واسعة مزدوجة.