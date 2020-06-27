محافظ جنوب سيناء يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بالمقاهي والمطاعم

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم، بجولة تفقدية للمقاهي والمطاعم بشارع المنشية بمدينة طور سيناء، لمتابعة الإجراءات الاحترازية خلال اليوم الأول لافتتاحها بعد غلق دام لأكثر من ثلاث أشهر.

وأكد المحافظ على أصحاب المقاهي والكافيهات، عدم استخدام الشيشة، والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، وعلى رأسها عدم السماح بالدخول لأحد دون ارتداء الكمامة، والعمل بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية، مع النظافة وأعمال التعقيم والتطهير المستمرة.

ووجه محافظ جنوب سيناء، أصحاب المطاعم والكيفيهات، باستخدام الأدوات الورقية التي تستخدم لمرة واحدة فقط، وتنظيم المقاعد بشكل يسمح بترك مسافات بين المترددين عليهم، حرصًا على سلامة العاملين بالمطاعم والمقاهي، وأيضًا سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على الجهات التنفيذية المعنية، بالتنسيق فيما بينهم، لتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمقاهي، وتنفيذ القانون بكل حسم مع المخالفين للتعليمات.