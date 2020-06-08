150 مليون جنيه لتطوير كورنيش طور سيناء

أكد المهندس مبارك منصور رئيس قطاع فرع سيناء، الانتهاء من التصميمات والمخططات الخاصة بتطوير الكورنيش بمدينة الطور، وكذلك تطوير الطرق المؤدية لقرية الجبيل التابعة للمدينة، بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه.

وأوضح "مبارك"، أن المشروعات الجاري إنشائها بمدينة الطور، تعد نقله حضارية لتحويلها إلى مدينة سياحية، من خلال إعادة تأهيل وتطوير الطرق الداخلية، وتجديد الأرصفة، وأعمال التشجير والإضاءة، وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي، وتطوير كافة الميادين ومداخل ومخارج المدينة.

وأكد أن جميع أعمال التطوير تسير بمعدلات سريعة في جميع المواقع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين بمدينة الطور، يرافقه لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.