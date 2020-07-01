ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في تركيا إلى 201098 حالة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و1192 إصابة جديدة بالجائحة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال قوجة في مؤتمر صحفي، إن هذه الأعداد الجديدة ترفع إجمالي الوفيات بالجائحة إلى 5150 شخصًا والإصابات إلى 201098 حالة.

وأضاف الوزير التركي، أن 2311 مريضًا تماثلوا للشفاء اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 175422 مصابًا في حين يرقد 1035 مريضًا في وحدات العناية المركزة بينهم 362 مريضًا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار "قوجة"، إلى أن المختبرات الطبية أجرت اليوم 52313 تحليلًا للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار كورونا المستجد في تركيا إلى أكثر من 3.433 مليون تحليل.