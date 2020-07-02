أساتذة اجتماع عن لقاءات السيسي بالمواطنين: الرئيس حريص أن يكون قريبا من الناس

جولات مفاجئة في مناطق مختلفة، أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص خلالها على الالتقاء بالعديد من المواطنين والبسطاء، منها ما جاء خلال تفقده مشروعات مختلفة، ومنها ما جاء صدفة، وبالأمس أثناء جولة تفقدية لبعض من مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر، حرص الرئيس السيسي على التوقف في أثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين؛ الذي تصادف وجوده حيث استفسر رئيس الجمهورية بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له.

كما تابع سير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع، وشدد على الالتزام بتدابير كورونا في مواقع العمل، وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في أثناء العمل حفاظاً على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع، بحسب ما السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث أكثر من مرة أنه يحرص على أن يكون قريبا من الشعب، مشيرا إلى أن ذلك ظهر أكثر من مرة من خلال لقاءاته المستمرة بعدة مواطنين عن طريق الصدفة خلال جولاته.

وأضاف صادق لـ"الوطن"، أن تلك اللقاءات المستمرة بالمواطنين وسؤالهم عن أحوالهم وعن معيشتهم، مشيرا إلى أن جولات الرئيس المستمرة تدل على أنه غير منعزل فلا يقتصر في لقاءاته على الوزراء والمسؤولين فقط، بل تمتد لأبسط المواطنين.

وتابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن تلك المواقف من الرئيس السيسي لها مردود إيجابي على المواطنين، مضيفا أن المواطن البسيط ستزداد ثقته في الدولة وأن الرئيس قريب من مشكلاتهم ومعاناتهم ويحاول إيجاد حلول لها.

من جانبها، أكدت سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجاعة عين شمس، أن تلك الموقف التي يقوم بها الرئيس السيسي من لقائه بالبسطاء وحرصه على الاطمئنان عليهم والتعرف على مشكلاتهم، لم يعرفها المصريون من قبل، فلم يلتق المصريون رئيسا يحرص على التواجد بينهم.

وأضافت سامية لـ"الوطن"، أن بتلك المواقف يستحق السيسي أن يطلق عليه لقب "الرئيس الإنسان"، مشيرة إلى أن تلك اللقاءات لها تأثير إيجابي على المواطنين أن الرئيس يتواجد بينهم ومن الممكن أن تلتق به في أي مكان ليطمئن على أحوالك.