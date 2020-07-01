غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: امتحانات هذا العام بلا شكاوى

قال الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إن غرفة عمليات الثانوية الأزهرية، لم تتلقى اليوم الأربعاء، أية شكاوى تتعلق بصعوبة امتحانات القسم الأدبي والعلوم الإسلامية، مشيدا بحالة الهدوء والانضباط التي سادت طوال فترة الامتحانات، سواء من الطلاب أو المراقبين.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، خلال المؤتمر الصحفي عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للأزهر الشريف، أنه على الرغم من حالة الهدوء والاستقرار، إلا أن لجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، تمكنت من ضبط وتسجيل عدد من حالات الغش والمخالفات، التي تعد قليلة بالنسبة لأعداد اللجان وأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات،

ولفت إلى أن عددهم اليوم، بلغ 74742، وتمثلت الحالات في الآتي:

-عدد (5) حالات غش بالهاتف المحمول.

-عدد (16) حالة غش ورقى.

-عدد (3) حالة شطب على ورقة الإجابة.

-عدد (1) حالة تمزيق أوراق إجابة.

-عدد (2) حالة لم تكتب بورقة الإجابة.

-عدد (3) حالة إغماء.

-حالة واحدة إخلال بنظام سير الامتحانات.

وأضاف الشيخ أحمد عبدالعظيم، أنه تم إلغاء ندب 2 رئيس لجنة، و7 مساعدين لرؤساء اللجان، و18 من أعضاء اللجان، وإلغاء ندب 2 من الموجهين فى اللجان.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

يشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.