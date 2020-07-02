سكرتير عام مطروح يتفقد مشروعات قبل افتتاحها ويتابع تطوير "شاطئ الغرام"

تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، يرافقه وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، وممثلو الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية جميع المشروعات والمنشآت الجارى إنشاؤها وتشطيبها فى بعض مناطق مدينة مرسى مطروح والتى تنفذها الشعبة خلال هذا العام تمهيدا لافتتاحها قريبا فى إطار أعمال التطوير والتجميل التى تقوم بها محافظة مطروح للحفاظ على الشكل السياحى والحضارى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتابع أعمال تطوير شاطئ الغرام للتأكد من انتهاء جميع الأعمال الإنشائية والجمالية، موجهاً بعمل يافطة تعريف بالشاطئ بجانب تمثال ليلى مراد مع تكثيف أعمال النظافة بالشاليهات وكافتيريات الشاطئ، مع استكمال أعمال إنشاء منطقة ملاعب شاطئية ونجيلة صناعية وممشى بحرى وألعاب أطفال وذلك فى المرحلة الثانية لتطوير الشاطئ.

وتفقد شاطئ حمام كليوباترا والتأكد من انتهاء الممشى الخرسانى وأعمدة الإنارة والممشى الزجاجى والكافتريات، ووجه سكرتير عام المحافظة بالإسراع فى الإنتهاء من تركيب زجاج الممشى مع الإلتزام برفعه مع بدء موسم الشتاء حفاظا عليه، ورفع كفاءة جميع أعمدة الإنارة داخل وخارج الشاطىء.

كما تفقد كورنيش الأبيض الجديد والذى يبلغ طولة 8 كيلو متر، والإنتهاء من أعمال الرصف وتركيب أعمدة الكهرباء وممشى الدراجات، وجارى الإنتهاء من مشروع ممشى مصر، كما زار محور طريق الشهيد مفتاح العشيبى والذى يبلغ طولة 3.200 كيلو متر والتأكد من إنتهاء جميع أعمال الرصف والكهرباء والدهانات. وتابع سكرتير عام المحافظة مركز كليوباترا الترفيهى، حيث تم رفع كفاءة ملعب كرة القدم وصالة الجيم وقاعة المناسبات والمؤتمرات، موجهاً بعمل جدارية جمالية على سور المنتزة ليليق بالوجهة الحضارية مع توسعة وتنسيق المدخل، كما تم المرور على أعمال تطوير عمارات حى الزهور بالكيلو 4 والتى تتكون من 37 عمارة، وجارى الإنتهاء من مرحلة الترميمات الخرسانية لعدد 10 عمارات بالمرحلة الأولى والعمل فى التشطيبات الداخلية وتركيب عازل الأسطح، موجها بإزالة مخلفات البناء وعمل إختبار لضخ المياه بشبكة المواسير قبل التسليم، كما تفقد أعمال تطوير غراب توزيع المياه بالكيلو 8 بعد عمل طبقة خرسانية لحجب المياه ومنع وصولها إلى الطريق الدولى بعد الإنتهاء من الخزان الأرضى، كما تابع أعمال تطوير وتوسعة طريق سملا علم الروم بالمدخل الشرقى لمدينة مرسى مطروح، والذى يبلغ طوله 8 كيلو متر مزدوج، وتبين الإنتهاء من أحد الإتجاهين وبدء العمل فى الإتجاه الآخر مع تطوير الجزيرة الوسطى.