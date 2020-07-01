مصدر أمني: النيابة العامة لم تصدر أي قرار بشأن منار سامي

قال مصدر أمني، إن النيابة العامة في بنها لم تصدر حتى الآن قرارًا بشأن منار سامي، والمعروفة بـ"فتاة التيك توك"، والتى قدمت فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمة وشخص آخر ضُبط بصحبتها بمنطقة كفر سعد بمركز بنها، في محيط منطقة الفلل الشهيرة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على منار سامي، لإذاعتها محتوى إباحي على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وكشفت التحريات قيام المتهمة بتصوير نفسها بشكل خادش للحياء وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص بصحبتها يدعي "زيكا" مسجل خطر سلاح، بحوزتهما سلاح أبيض وأقراص مخدرة.