التزام طلاب جامعة المنيا بالإجراءات الاحترازية في أول أيام الامتحانات

التزم طلاب الفرق النهائية بجامعة المنيا بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة، التي أعلنتها الجامعة، في أولي أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، منعًا لانتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك على بوابات الجامعة الرئيسية وداخل اللجان الامتحانية بالكليات.

وصرح الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، بأن العملية الامتحانية تسير بانتظام في أول أيامها في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي يخوضها أكثر من 14800 طالب وطالبة بالفرق النهائية بكليات الجامعة العشرين ومعهدها الفني للتمريض.

وأكد اتخاذ الجامعة لكافة الإجراءات الاحترازية على بواباتها قبل دخول الطلاب الحرم الجامعي، والتزام الطلاب بالحضور بساعة كاملة قبل ميعاد الامتحان، وذلك للتعقيم وقياس درجات الحرارة بالكاشفات الحرارية، والالتزام بارتداء الكمامات ومنع التجول نهائيًا والتجمعات داخل الحرم الجامعي وبالكليات، وإلزام الطلاب بمغادرة كلياتهم فور انتهاء الامتحانات لضمان الأمان والسلامة لهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، خلال جولاته التفقدية؛ للاطمئنان على تطبيق الاجراءات الاحترازية، اثناء استقبال الجامعة للطلاب علي بوابتها الأربعة، وكذلك علي سير العملية الامتحانية، أن الجامعة بدأت امتحاناتها العملية اليوم بكل من كليات التربية الرياضية، والصيدلة، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية الفنية، والتربية، والعلوم، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، والتمريض، والمعهد الفني للتمريض، مشيرًا إلى أن اللجان تتوافر بها كافة الأجواء المناسب لأداء الطلاب امتحاناتهم، وضمان التباعد بين الطلاب وعدم تبادل الأدوات الشخصية بينهم.

يذكر أن أولى الامتحانات التحريرية للفرق النهائية ستبدأ غدًا بكلية الصيدلة، وتستمر بباقي الكليات حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.