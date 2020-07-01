تحرير 87 مخالفة تموينية منها 66 للمخابز في حملات بمراكز المنيا

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، تحرير 87 مخالفة تموينية، منها 66 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين (نقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا أخرى متنوعة)، خلال مجموعة من الحملات التموينية على مراكز مدينة المنيا.

وفي مجال متابعة الأسواق، قال "يوسف"، إنه تم تحرير 21 مخالفة تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار – بدون ترخيص - منتجات منتهية الصلاحية – سلع مجهولة المصدر – عدم وجود فواتير – شهادات صحية).

وفي نفس السياق، تم ضبط 50 طن سكر تمويني مدعم، بدون فواتير، وتم تحرير محضر بالواقعة.

من جانبه أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.