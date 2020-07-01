مقتل عدد من الحوثيين بنيران الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية

لقى عدد من الحوثيين مصرعهم، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت"، أن ذلك جاء في عدة كمائن محكمة نفذها الجيش الوطني الليبي، لليوم الثاني على التوالي، لمجاميع من الحوثيين في الجبهة، بعد استدراجها ومباغتتها بعدة هجمات مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

وفي سياق متصل، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي" بقيادة السعودية، غارات جوية مكثفة استهدفت بها، مواقع وتعزيزات الحوثيين، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.