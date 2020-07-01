بعد تحذير الكهرباء.. 5 تصرفات تفعلها يوميا تتسبب في ارتفاع الفاتورة

أعلنت وزارة الكهرباء، تغير شكل فاتورة كهرباء شهر يوليو، مختلفة عن الفواتير السابقة، بسبب البدء في تنفيذ نظام الشرائح الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه بداية من الشهر الجاري، وزيادة أسعار الكهرباء.

ويمكن التحكم في قيمة الفواتير، من خلال التوقف عن بعض التصرفات التي تفعلها يوميًا، وتتسبب في ارتفاع الفاتورة الكهرباء، وتستعرضها "الوطن"، في السطور التالية:

تصرفات تمنع ترشيد استهلاك الكهرباء

استخدام التكييف بدرجات حرارة أقل أو أكثر من 24 أو 25 درجة، وعدم إجراء صيانة دورية عليه، يسبب استهلاك الكهرباء.

استخدام أكثر من تكييف في مكان واحد

ترك فيشة الكهرباء في الأجهزة حتى لو كانت مغلقة، لأنها تستهلك طاقة بلا داعي.

ترك باب الثلاجة مفتوح لفترة طويلة لأنها تستهلك طاقة أكبر.

استخدام غلاية الشاي أو المايكرويف والسخان الكهرباء لأوقات كثيرة.