عزت أبو عوف في تسجيل نادر: للأسف وفاة عادل أدهم كانت فرصه لنجاحي

تمر اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان عزت أبو عوف، الذي رحل عن علمنا في مثل هذا اليوم، 1 يوليو عام 2019.

وننشر مقطع لتسجيل صوتي نادر له، في إحدى أحاديثه مع الصحفي والاعلامي الراحل يوسف خليفة عام 1996، الذي سأله فيه عن أن وفاة الفنان الكبير عادل أدهم، أعطته الفرصة ليحقق نجاح وتواجد بالفن؟

ليجيب أبو عوف، "للأسف جدا، أن رحيل الفنان عادل أدهم، لا يعوض، وآخر لقاء بينا كنا بنصور فيلم اسمه علاقات مشبوهة، ولا تتخيل هو حبيبي قد ايه، هو حبيب الكل، وكان صديق لوالدي".

وأضاف: وهو أول واحد شجعني أيام فرقة فور ام برقصه في إحدى الحفلات، وفي آخر يوم اتقابلنا فيه، قال لي: "عزت تعال، على فكرة أنا عايز أقولك حاجه من زمان، أنا الفيلن الجدو، أنت البيبي فيلن الجديد، وحضني وكان بحضور سمير صبري الكلام ده".

الجدير بالذكر، أن الفنان الكبير عزت أبو عوف رحل عن عالمنا في 1 يوليو 2019، بعد صراع مع المرض.

وللنجم الراحل عدد من الأعمال المهمة منها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبي"، "ضبط وإحضار"، "طيور الظلام"، "بخيت وعديلة"، وغيرها من الاعمال الهامة.