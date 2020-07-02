محمد فؤاد عن عزت أبو عوف: أبويا وأخويا.. كم كنت عظيما

أحيا المطرب محمد فؤاد الذكرى الأولى لرحيل الفنان عزت أبو عوف عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب فؤاد: "أبويا وأخويا الدكتور عزت أبو عوف في يوم من الأيام خوفت الناس تزهق من كلامي عليك.. قولت أعمل فيلم اسمه إسماعيلية رايح جاي أوصل من خلاله للناس كم كنت عظيما كإنسان وفنان معي في بدايتي.. فنان قدمني بنفسه للناس كمطرب وتحمل عبء مسؤولية تقديم موهبة أنا نفسي كنت أشكك فيها وماعنديش ثقة كافية تؤهلني لمواجهة جمهور مصر الكريم.. وقلت الفيلم ده يلخص ما حدث.. ومن خلاله أرد جميلك يا راجل يا عظيم..لقتني بعد الفيلم بيزداد كلامي عنك وأيقنت أني لو فضلت أتكلم عنك وعن كرم أخلاقك لآخر عمري مش كفاية ومفيش أي كلام يوفي حقك.. رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك الفردوس الأعلى وجعلك مسرور القلب مع الصالحين في جنة النعيم.. تلميذك محمد فؤاد".