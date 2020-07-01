وزير الري: إثيوبيا متعنتة ومماطلة للغاية في مفاوضات سد النهضة

تحدث الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن رعاية الولايات المتحدة الأمريكية لمفاوضات سد النهضة الأثيوبي رغم مماطلة وتعنت أثيوبيا، وقال إن وزير الخارجية الأمريكي تقابل مع الوفود وكذلك رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي، وكان هناك لقاءات كثيرة وطويلة مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، والذين خصصوا وقتًا طويلا لمناقشة تلك الأزمة، "كنا ممكن نقعد من 8 الصبح حتى الساعة 12 بليل".

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقابل مع الوفود وهذا يحدث لأول مرة أن يلتقي ترامب وزراء، وقال للوفد: "عاوزين إمكانيات للتنمية ولازم يكون عندنا أحلام للتكامل، ويبقى فيه حسن جوار، ويكون فيه تنمية ومعدلات الفقر في أثيوبيا"، موضحًا أن مصر يهمها أن تكون أثيوبيا مستقرة وتحارب الفقر، ويقوموا بالزراعة ويستوردوا من مصر وكذلك مصر تستورد منهم.

وتابع: "أملنا كان كبيرا في ده، وما زالت، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ينوي إنشاء صندوق لتطوير البينة التحتية للربط بين الدول الثلاثة"، موضحًا أن أثيوبيا لم تبد حسن نيتها خلال مفاوضات واشنطن وتحججت بأن هناك حوار مجتمعي سيتم إجراءه في أديس أبابا أولا، ولم يخرج الحوار المجتمعي بأي نتائج، ثم رغبت أثيوبيا بعد ذلك إلى تأجيل المفاوضات حتى يتم انتهاء الانتخابات.