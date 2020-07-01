"سنتحمل بصدورنا".. كواليس كلمة السيسي للقوى الوطنية في اجتماع 3 يوليو

كشفت حركة "تمرد" كواليس جديدة في اجتماع القوى الوطنية مع القياداة العامة للقوات المسلحة يوم 3 يوليو 2013، وقبل إلقاء بيان خارطة الطريق.

وروى محمد عبد العزيز أحد مؤسسي الحركة لـ"الوطن"، ماذا قال القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك خلال اجتماع 3 يوليو.

وقال عبد العزيز، "القائد العام قال كلمة مهمة جدًا، هذه الكلمة تذكرتها خلال متابعتي لمسلسل الاختيار، تأثرت بها وقتها، لكن حينما شاهدنا بطولات القوات المسلحة من خلال الاختيار، كان لها تأثير آخر"، مشيرًا إلى أنه في نهاية الاجتماع قال القائد العام للقوات المسلحة، «أنا بحترمكم وأقدّركم جدًا، وأقدّر هذا القرار اللي هناخده، ولكن يجب أن تعلموا أن هذا القرار سيتحمل نتائجه أنا ورجالي في الجيش وأولادي في الشرطة وهنتحمل وهتشوفوا هنتحمله إزاي رغم صعوبته، ورغم اللي سيترتب عليه ولكن علشان نحمي المصريين من الفتنة التي قد تقع احنا سنتحمل هذا الأمر بصدورنا»، وطلب منا أن نقف وراء الجيش المصري، وبالفعل شاهدنا ذلك، فهذه الجماعة الحكم لديها أهم من الدم.

وحول تعليق الحضور على كلمة القائد العام، قال "عبد العزيز": أكدنا أننا في مقدمة الصفوف ومع الجيش وخلف الدولة في هذا القرار الوطني، وهناك التفاف وطني كبير، وبالمناسبة البرادعي كان يقول هذا الكلام أيضًا، بأننا سنقف مع القوات المسلحة ونعلم خطورة هذا الأمر، وأننا سنقف فى ظهر الدولة، ثم انقلب لاحقًا لأسباب لا أعلمها، لكن ما حدث فى الاجتماع حدث، وهناك دم تم دفعه لتحقيق إرادة المصريين منذ 3 يوليو وحتى الآن، للحفاظ على إرادة هذا الوطن وهويته وحماية إرادة المصرين وإلا كانت ستتحكم هذه الميليشيات الإرهابية فى البلد، كما نشاهد حولنا.