البرلمان يسارع الزمن للانتهاء من أجندته التشريعية قبل فض دور الانعقاد

يواصل مجلس النواب جلساته الأحد المقبل، مع استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يسارع مجلس النواب الزمن للانتهاء من الأجندة التشريعية المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالى .ومن المتوقع أن تشهد الجلسات البر لمانية القادمة مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.وبمقتضاه سيتم استقطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت اي مسمى لمدة ١٢ شهرا ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين ، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية.

كماسيناقش المجلس تقرير لجنة الصحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية. وذلك اتساقا مع تكليفات القيادة السياسية، ولاسيما فى ظل الجهود التى يبذلها الطاقم الطبى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .

كما ينتظر البرلمان إرسال مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب لاستكمال التشريعات المُكملة للبنية التشريعية للعملية الانتخابية لمجلس النواب القادم.

كان المجلس قد وافق نهائيا فى جلساته السابقه على قانون الشيوخ الجدلد وتعديلات قوانين مجلس النواب وتشمل قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السيتسية والهيئة الوطنية للانتخابات.