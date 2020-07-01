"دفاع النواب" تنتهي من "المرور الجديد".. والتطبيق خلال عامين

طالب النائب أحمد على، عضو مجلس النواب، بسرعة إقرار مشروع قانون المرور الجديد، لأهميته فى تطبيق المنظومة الجديدة، التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والخاصة بنظام ATS لمراقبة الطرق ورصد المخالفات بشكل فورى، وأضاف «على» لـ«الوطن»، أن التشريع سيتضمن نظاماً جديداً للمخالفات، يبدأ من خصم النقاط، وحتى سحب الرخصة، وكذلك الحبس والغرامة.

رئيس اللجنة: مشروع القانون يتضمن منظومة إلكترونية متكاملة وكاميرات وأماكن انتظار وغرف عمليات

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، المسئولة عن مناقشة مشروع القانون، إنه تم الانتهاء منه وإحالته للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة، بناء على أولويات الأجندة التشريعية، مشيراً إلى أن مشروع القانون ليس مجرد عقوبات وغرامات، بل بنية تحتية متكاملة، قائمة على تحويل منظومة المرور كلياً للنظام الإلكترونى، بعيداً عن العنصر البشرى، ما سيتطلب أموالاً كثيرة، لذلك تم وضع نص بالقانون لتطبيقه خلال عامين، بعد التصديق عليه.

وقال النائب ممدوح مقلد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، لـ«الوطن»، إن مشروع القانون يتضمن تزويد الشوارع بالكاميرات، وأماكن انتظار، وساحات تخزين السيارات المخالفة والمحتجزة، وغرف عمليات للمرور، لرصد المخالفات إلكترونياً، وكل رخصة سيارة سيكون لها 50 نقطة، يتم الخصم منها مع كل مخالفة، وبعدها سيجرى سحب الرخصة بحسب المخالفة، على أن يخوض قائد السيارة دورات تدريبية للحصول عليها مرة أخرى، بخلاف عقوبات السجن والغرامة الخاصة بالسير عكس الاتجاه، أو غيرها من المخالفات.

وفى سياق متصل، تستعد وزارة الإسكان لعرض حصاد التصالح فى مخالفات البناء أمام لجنة الإسكان بالمجلس، خلال اجتماعها المقرر، اليوم، بعد التعديلات الأخيرة التى أقرها البرلمان بشأن قانون التصالح، لبيان مدى نجاحها فى حل المشاكل التى تواجه المواطنين والوزارة خلال التطبيق.