الاحتياطي الفيدرالي يلتزم بدعم الاستقرار بمواجهة كورونا

أكد مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، التزامه باستخدام أدواته لاحتواء تأثير الموجة الجديدة المتوقعة من جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" على الاقتصاد الأمريكي خاصة لجهة استقرار الوظائف والأسعار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وجاء ذلك في محضر اجتماع لجنة الخبراء بمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد على مدى يومي 9 و10 يونيو الماضي ونشرت نتائجه اليوم حيث تقرر خلاله الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة أي من صفر إلى 0.25 % وترجيح الإبقاء على السياسة الميسرة إلى أن يعود الإقتصاد الأمريكي لطبيعته.

وأوضح المحضر، أنه "من المفترض أن تبدأ موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا وجولة أخرى من القيود الصارمة على التفاعلات الاجتماعية والعمليات التجارية في وقت لاحق من هذا العام ما سيؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وقفزة في معدل البطالة وتجدد الضغط النزولي على التضخم في العام المقبل".

وعبر المجلس، عن التزامه "باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب وبالتالي تعزيز الحد الأقصى من الأهداف المرتبطة بالوظائف واستقرار الأسعار".

وأوضح المجلس، أن أزمة الصحة العامة المستمرة الناجمة عن الجائحة "ستؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والعمالة والتضخم على المدى القريب وستشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط.

الأسهم الأمريكية تبدأ النصف الثاني من العام على ارتفاع

من جانبها، ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، اليوم، لتبدأ النصف الثاني من العام وسط تحسن معنويات السوق نتيجة الأنباء الإيجابية حول لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

وتقدم مؤشر "ستاندرد أند بورز"، 0.7%، فيما ارتفع مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 1%، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 20 نقطة بعد ارتفاعه لأكثر من 200 نقطة في وقت سابق من تعاملات اليوم.

وتأتي الأخبار الإيجابية حول اللقاح المحتمل في الوقت الذي قامت أكثر من 12 ولاية أمريكية بتأجيل إعادة فتح الاقتصاد حيث قفزت الحالات في الولايات المتحدة بنسبة 40% خلال الاأسبوع الماضي مع تسجيل نحو 40 ألف اصابة جديدة، أمس الأول الاثنين.

وارتفعت أسهم الشركات التي ستستفيد من إعادة فتح الاقتصاد حيث صعد سهم الخطوط الجوية المتحدة بنسبة 7.5%، فيما ارتفع سهم طيران دلتا بنسبة 3.3% في حين جنت أسهم كرنفال و رويال كاريبيان للرحلات البحرية أرباحا بنسب 7.5% و 4.9% على التوالي.

ومع ذلك أبلغت ولاية أريزونا اليوم عن 4900 إصابة جديدة بالفيروس مع 88 حالة وفاة جديدة وهي قفزة قياسية في يوم واحد.

وحذر المستشار الصحي للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فوسي الليلة الماضية من أنه إذا استمر تفشي المرض على وتيرته الحالية فقد تتجاوز الحالات الجديدة اليومية 100 الف في اليوم.

وكانت وول ستريت قد حققت أمس الثلاثاء أفضل أداء ربع سنوي منذ عقود حيث ارتفع مؤشر داو بنسبة 17.8% في الربع الثاني من العام مسجلا أفضل مستوياته منذ 1998، فيما ارتفع ناسداك بنسبة 30.6% مسجلا أعلى ارتفاع له منذ عام 1999 في حين انهى مؤشر ستاندرد أند بورز بمكاسب تقدر بـ20%.