بالصور.. السائحون الأوكران في فنادق الغردقة بعد غياب 100 يوم

عادت السياحة الخارجية تطل من جديد على فنادق الغردقة عقب وصول أولى رحلات طيران السياحة الخارجية صباح الأربعاء قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف وتقل على متنها 175 سائحا، تزامناً مع قرار الدولة باستئناف حركة الطيران الخارجى لاستقبال السياحة الخارجية.

طبقت إدارة مطار الغردقة الدولى فى بداية الوصول البروتوكول الدولى المتبع والخاص باستقبال رحلات الطيران التى تصل لأول مرة للمطارات برش الطائرة بمدافع المياه وأيضا استقبال السائحين الأوكران بالورود في صالات الاستقبال وفرق فنون شعبية والطبل والمزمار البلدي.

أجرت الفرق الطبية والحجر الصحي، الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المطار، وتم تعقيم الركاب والحقائب فور وصولهم للمطار والكشف على درجة حواراتهم من خلال الكاميرات الحرارية بصالة الوصول والحفاظ على التباعد والمسافات المختلفة.

َوحسب عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية، تم تسكين السائحين الأوكران في عدد من الفنادق السياحية بالغردقة وسط إجراءات احترازية ووقائية لدى وصولهم الفنادق في مراسم استقبال رسمية وتوزيع الورود عليهم وسط سعادة السائحين بعودتهم مرة أخرى إلى الغردقة.

وأكد عاطف عثمان ، في تصريحات خاصة لـ الوطن صباح اليوم الخميس على إشادة السائحين بدقة الإجراءات الوقائية المتبعة ووصفوها بأنها عالمية سواء في مطار الغردقة الدولي، أو خلال مرحلة نقلهم عبر أتوبيسات سياحية فاخرة، كما أشادوا بالإجراءات الاحترازية خلال دخولهم فنادق الإقامة، ووجهوا الشكر للدولة المصرية على حفاوة الاستقبال والترحيب.