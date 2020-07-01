صور.. مطار الغردقة يستقبل أول رحلة لسائحين أوكرانيين بالطبل البلدي

استقبل مطار الغردقة مطار الدولي، صباح اليوم الأربعاء، أول رحلة طيران قادمة من أوكرانيا وعلى متنها 175 راكبا، تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان في استقبال السائحين مسؤول مطار الغردقة الدولي ورئيس الشركة القابضة للمطارات وتم استقبال السائحين بالمزمار والطبل البلدي والفرق الشعبية مرتدين إعلام مصر.

ووقعت فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات اللازمة للتأكد من خلوهم من أى إصابات بكورونا.

وأكد أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، لـ"الوطن" أن فنادق البحر الأحمر استعدت لاستقبال السياحة الخارجية والبداية بطيارة السائحين الأوكرانيين ومن المقرر استقبال طائرتين كل أسبوع لفترة مؤقتة ومن المنتظر وصول رحلة يوميا في الأسابيع القادمة، لافتا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءا من وصول السائحين للمطار ونقلهم عبر أتوبيسات بطاقة 50% من عدد الكراسي طبقا لقرار وزير السياحة وتسكينهم بفنادق السياحية بنسبة 50% من عدد الغرف.

وكشف وائل المتولي مدير فرع الغردقة لشركة انيكس تورز السياحية المنظمة لرحلات السائحين الأوكران أولى السائحين وصولا لعودة السياحة الخارجية ومن المقرر وصول رحلات طيران لمطار الغردقة من بيلا روسيا في الرابع من شهر يوليو.

واستقبلت أجهزة البحر الأحمر ومسؤولو مطار الغردقة الدولي طائرة السائحين الأوكران وسط إجراءات احترازية وقائية وتعقيم وتطهير الركاب والحقائب وخصصت وزارة الطيران 6 كاميرات حرارية للكشف الطبي والتقاط درجة الحرارة القادمين.