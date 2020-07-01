الحبس 3 أعوام مع الشغل لشابين في واقعة الاعتداء على صيدلي الغردقة

أصدر رئيس محكمة جنح الغردقة اليوم الأربعاء، حكما بحبس المتهمين الاثنين في واقعة الاعتداء بسلاح أبيض على الصيدلي محمود كريم، بالغردقة، بثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ.

كانت نجحت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، برئاسة المقدم أسامة مهران رئيس المباحث، في القبض على "سعيد.س" و"أحمد.س"، بتهمة الاعتداء بسلاح أبيض على صيدلي بالغردقة، ما تسبب في إصابته بجروح قطعية متفرقة بالرقبة وفي أنحاء جسمه ووجهه، بعد أن نهرهما لجلوسهما على سيارته بصحبة فتيات، وتم إحالتهما للنيابة العامة والتي قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فيما تم إخلاء سبيل شاب ثالث كان معهما وتبين عدم اشتراكه في الاعتداء.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية، يفيد بأن طبيبا صيدليا "في السنة الرابعة بكلية الصيدلة" تقدم ببلاغ يفيد باعتداء ثلاثة شباب عليه بأسلحة بيضاء وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 5666.

وتم فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، وتبين أن الصيدلي شاهد عددًا من الشباب والفتيات يجلسون على سيارة ملكه، وحاول منعهم فقام أحدهم بالاعتداء عليه بالضرب ممسكًا في يده آلة حادة "مشرط"، ومحدثًا به إصابات بالغة بالوجه والرأس ومناطق متفرقة من الجسد.

وتدخل والد المجنى عليه " كريم" لينقذ ابنه من الموت من أيدي الشابين، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 5666، قسم أول الغردقة.

وأسفرت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم إسلام مهران رئيس المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة شباب وتم تحديد أماكن تواجدهم وتمكنت قوة من ضباط قسم أول الغردقة من إلقاء القبض عليهم، وتم حبس اثنين وإخلاء سبيل الثالث لعدم اشتراكه في الاعتداء.