زعيم المعارضة يؤيد المرأة الحديدية في سخريتها اللاذعة من أردوغان

أيد زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كلتشدار أوغلو، المرأة الحديدية، رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار، في سخريتها من رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وتهديده بشأن إغلاق منصات التواصل الاجتماعي ومن بينها منصة نتفليكس، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكان أردوغان قد هدد بغلق منصات التواصل الاجتماعي بتركيا في تصريحات له، أمس الأربعاء، وذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في المحافظات التركية.

وقالت أكشنار خلال تغريدة لها على موقع التدوينالت القصيرة تويتر: "إذا أغلقت منصة نيتفليكس قبل انتهاء مسلسل Dark، سأكون مستاءه جدًا"، ليرد عليها رئيس النظام: "هم يشاهدون الأفلام والمسلسلات ونحن مستمرون في كتابة التاريخ وخدمة المجتمع"، قبل أن تعقب ميرال أكشنار بتغريدة تحمل صورة لأردوغان وحرمه أمينة أردوغان أثناء احتفالهم بمسلسل "أرطغرل".

من جهة، رد كلتشدار أوغلو على تغريدة أكشنار بشكل فكاهي وقال:"حقًا ياسيدة ميرال، من شغفك هذا ستجعليه يحرق لك المسلسل".

وقال أردوغان، أثناء حديثه تعليقًا على الإهانات التي تعرضت لها ابنته إسراء زوجة وزير الخزانة والمالية بيرات البيراق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب إنجابها طفل جديد: "لماذا اليوتيوب؟ لماذا تويتر؟ لماذا نيتفليكس؟ هل تفهمون ماذا يعني أن نكون ضد منصات التواصل الاجتماعي مثل أن نقول لماذا اليوتيوب، ولماذا تويتر، ولماذا نيتفليكس وغيرهم؟ من أجل القضاء على هذا الفجور. لهذا السبب لابد ان ننقل هذا الموضوع للبرلمان في أقرب وقت ممكن. ونريد من البرلمان أن يزيل ويسيطر على قنوات التواصل الاجتماعي بشكل كامل".

من جهة، أطلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج جديد يحمل اسم "لا تلمس وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا" ردًا على تهديدات أردوغان.

وتصدر الهاشتاج قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا داخل تركيا وشارك فيه عدد كبير من القادة السياسين من الاحزاب المعارضة داخل تركيا.