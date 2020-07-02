"أبل" ترفع أسعار منتجاتها في تركيا بنسبة 30% بعد انهيار الليرة

قررت شركة أبل الأمريكية، الشركة العملاقة في مجال التكنولوجي، رفع سعر منتجاتها في تركيا بعد انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية الأخرى بخاصة الدولار الأمريكي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأوضحت صحيفة أحوال التركية، أن شراء منتجات أبل بعد الزيادة، سيصبح تحديًا أمام المستهلك التركي، خاصة وأن الزيادة وصلت إلى نسبة 30% من الأسعار المتعارف عليها، والمقرر تطبيقها بدءًا من اليوم الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة التركية: حصلت نماذج آيباد أيضًا على حصة من الأسعار المتزايد، وارتفع السعر الأولي لجهاز أي باد برو الجديد مقاس 11 بوصة، من 6399 ليرة إلى 6699 ليرة.

وشهدت أسواق العملات في تركيا ارتفاعًا جديدًا في سعر الدولار الأمريكي واليورو أمام الليرة التركية، أمس الأربعاء، في ظل التوترات التي تشهدها تركيا في سوق صرف العملات، مع تصاعد الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت صحيفة "تي 24" التركية، إن الليرة التركية تواصل هبوطها أمام الدولار الأمريكي الذي سجل ارتفاعًا من 6.8483 إلى 6.8593 ليرة تركية، أما اليورو فما زال محافظًا على ثباته أمام الليرة من 7.7100 إلى 76956.