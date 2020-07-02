حكومة أردوغان توقف بث قناتين معارضتين وتهددهما: سنسحب التراخيص نهائيا

قرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، تعليق البث لقناتي Halk TV وTELE1 التركيتين المعارضتين، لمدة 5 أيام، كعقاب أولي مع التهديد بسحب التراخيص على نحو نهائي حال تكرارا العقوبة ذاتها.

وقالت صحيفة "كيه أر تي" KRT التركية، فإن شاشات القناتين ستظل مظلمة لمدة 5 أيام بسبب عقوبة البث التي حصلتا عليها.

وعلق عضو المجلس وهو تابع لحزب الشعب الجمهوري إلهان تاشجي، على القرار قائلًا: "ستصبح قناتا Halk TV و TELE1 مظلمة لمدة 5 أيام بعد الموافقة على العقوبة بالإجماع. إنها عملية لكتم أصوات القنوات المعارضة. الخطوة القادمة منهم ستكون الإغلاق الكامل لتلك القناتين"، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وعلق المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري محرم إينجا على هذا القرار، قائلا:"أغلقت التعليقات على البث باليوتيوب، وأغلقت الجامعات، واوقفت بث قناتي Halk TV و TELE1 وتهدد بحجب مواقع التواصل الاجتماعي. ماذا تريد أن تفعل؟ لم يبق لنا قنوات لنظهر عليها. ولم يصبح هناك لك مكان لتنام".