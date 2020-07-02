محافظ الشرقية: تشكيل لجنة لفحص أبراج منطقة الغشام تمهيدا لإزالتها

علق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على بيان النائب العام بخصوص أبراج الغشام المخالفة بمدينة الزقازيق والتي بلغ عددها 439 برجا.

وقال غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري إن هذه المخالفات بدأت عام 2007 وازدهرت عام 2011 أعقاب حالة الانفلات الأمني التي مرت بها البلاد.

وأشار إلى أنه تولى منصب محافظ الشرقية شهر 9 عام 2018 وأثناء مروره فوجئ بالمنظر الذي لم يره في أي مكان في الدنيا، حسب تعبيره.

وأضاف: "الأبراج اللي حضرتك شايفها دي 15 دور و14 دور على شوارع عرض 4 أمتار و6 أمتار لدرجة أنها تعانق بعضها فعلا والعربيات ملامسة لبعضها والشوارع العربيات متعرفش تمشي فيها".

وتابع: "لا قدر الله لو فيه حريق مفيش عربية هتعرف تدخل ولو فيه إسعاف مفيش عربية هتعرف تدخل أصلا وده منظر مشفتوش في أي حتة في الدنيا والشقق هناك بمليون وأكتر من مليون".

وأشار غراب إلى أنه شكَّل لجنة لرصد المخالفات وتم إحالتها للنائب العام والنيابة الإدارية وتم إثبات هذه المخالفات وأن الإجراءات تتخذ شكلا من الصرامة الشديدة والنائب العام شكَّل لجنة من النيابة وهناك لجنة من الرقابة الإدارية والمباحث وجارٍ فحص كل برج على حدة لاتخاذ إجراء مناسب، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق لإزالة الأعمال المخالفة في منطقة الغشام وفي كل المناطق التي فيها أعمال مخالفة.

وأوضح غراب أنه يمكن التصالح لمن ينطبق عليه شروط التصالح وأن هناك لجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء لتحديد قيمة التصالح.

وشدد محافظ الشرقية على وجود تنسيق مع قوات الأمن وكل الجهات التي ستساعد على تنفيذ الإزالات والتي سيتم تأمينها بواسطة قوات الأمن.