وزير الري: ملء سد النهضة سيؤدي إلى جفاف صناعي في مصر

تحدث الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عن تأثير سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من المياه، فذكر أن مصر تأتي لها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وسد النهضة لا يؤثر بنسب معينة، فعندما يكون الفيضان عاليًا لن تحدث أزمة أو مشكلة كبيرة، ولكن الأزمة تكمن في ملء السد وتشغيله بالتزامن مع فترات الجفاف، فأي كمية من المياه تتوجه لملء سد النهضة ستنقص من الكمية التي تأتي لمصر، ولكن ذلك يُعد جفافا صناعيا، أي جفافا بشريا.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن الأزمة تكمن في أن يتزامن هذا الجفاف الصناعي مع الجفاف الطبيعي في فترة الملء، ولذلك مصر تسعى في المفاوضات مع إثيوبيا أن تلتزم أديس أبابا في فترة الجفاف الطبيعي بتبطيء عملية ملء السد وتسمح بمرور المياه من أجل تعويض الجفاف الطبيعي، في المقابل توليد 85% من كهرباء السد.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن النقطة الثانية أثناء التشغيل، فعندما يتم تشغيل السد، تُصبح المياه مرتفعة جدًا ومحجوزة وفي فترات الجفاف الطبيعي سيكون من الصعب وصول المياه لمصر بقوة، فنسعى للاتفاق مع الجانب الإثيوبي أن يتم الإفراج عن كمية من المياه المخزنة في السد من أجل تغطية الجفاف الطبيعي، وهذا ما تم الاتفاق عليه أثناء مفاوضات واشنطن ووافقت عليه إثيوبيا، وبعد ذلك "رجعوا في كلامهم وقالوا مش هنعمل كده".