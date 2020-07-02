وزير الري: علاقة مصر بدول حوض النيل أشبه بزواج كاثوليكي

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر كانت لها هدف أساسي في كل مراحل التفاوض حول ملف سد النهضة، فدائما ما يقول إن العلاقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وكذلك علاقة مصر بدول حوض النيل أشبه بزواج كاثوليكي لا ينفع فيه طلاق ولا يصح فيه عداء، ولا يجوز فيه تناحر أو وجود علاقات ليست جيدة، بل يجب أن يكون هناك علاقات حسن جوار، وعلاقات تكامل وتقدير لمشاكل الآخرين، من أجل أن نستطيع استكمال أي تفاوض وضمان نجاحه.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن لجوء مصر لمجلس الأمن ليست من أجل عمل مشكلة، ولكن من أجل استكمال التفاوض بشكل مرن والوصول إلى اتفاق، كون مصر تهدف في البداية إلى اتفاق، "مش عاوزين مشاكل معلقة وقلق وتوتر في الإقليم لفترة طويلة، لأن لو محصلش اتفاق ممكن يبقى فيه توتر".

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن الاتحاد الأفريقي وضع مهلة أسبوعين من أجل الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة، مر منهما تقريبًا أسبوع، "نتوقع ربنا يسهل قريب يبقى فيه اجتماع وتترجم الكلام اللي اتقال على مستوى الرؤساء إلى إجراء تفاوضي نوصل فيه لحلول، ده الأمل بقى، حتى لو الأمل بسيط لازم يكون عندي أمل، ويكون فيه مثابرة للتعامل مع هذا الأمر".